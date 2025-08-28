Prisión preventiva para los dos acusados de matar a Piovesán y Riquelme en Cutral Co

El juez de Garantías Ignacio Pombo resolvió imponer dos meses de prisión preventiva mientras avanza a investigación para Juan José Canihuán y Carlos Andrés De la Vega. Están acusados por el homicidio de Nicolás Piovesán de 16 y Junior Riquelme, de 18 años, en la madrugada del martes.

El origen del conflicto que planteó la fiscalía fue que las dos víctimas y los dos acusados pertenecen a bandas antagónicas.

El juez aceptó la acusación de la fiscalía por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía, en calida de coautores. Sin embargo, descartó el otro agravante propuesto por la fiscalía que fue el de concurso de o más personas para ejecutarlo.

A pesar de la oposición de las defensas pública y particular para que se les otorgue prisión domiciliaria mientras sigue la investigación, el magistrado dictó la prisión preventiva para garantizar el ávance y eviten el entorpecimiento.

En la audiencia de hoy se relató que De la Vega conducía el auto Volskwagen Gol, -que luego fue ocultado y ya está secuestrado- y como acompañante lo hacía Canihuán. Éste último fue el encargado de efectuar los disparos que alcanzaron a las víctimas fatales. Dos balas en un caso y tres en el otro.

Luego huyeron. Cuando la Policía fue a buscar Canihuan, éste salió del domicilio y quedó a disposición mientras que De la Vega se presentó anoche en la comisaría 15°, después de saber que se había lanzado la búsqueda.

Tanto el defensor público, Simonelli como la defensora particular, Pozzer rechazaron la prisión preventiva y fundamentaron la sobrepoblación de las instalaciones. De hecho, Simonelli detalló qué cantidad de detenido tienen las comisarías de la zona.

El juez tuvo en consideración la situación carcelaria. Sin embargo, consideró que la medida más adecuada es que estén alojados en una dependencia policial por cómo se desarrollaron los hechos y la violencia “desmedida”.

La fiscalía detalló que existieron testimonios de un adolescente, amigo de las víctimas que relató cómo observaron en la cámara privada el auto Gol que perseguía a los adolescentes que intentaban huir en la moto. Sin embargo, fueron ultimados.

El fiscal jefe Liotard planteó que el origen de lo ocurrido es el microtráfico de estupefacientes. “Esto es la génesis del problema. Huelga comentar cómo resuelven estas disputas este tipo de bandas: es matándose, amedrentando, generando temor, entorpeciendo. La única solución que encontramos es la prisión preventiva”, resaltó.

La audiencia:

La otra acusación: