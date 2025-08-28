De la Vega también habría baleado a otro joven en el barrio Pampa y lo dejó en terapia

En la audiencia de formulación de cargos, Carlos Andres De la Vega también fue acusado de herir en la cara y en la espalda a Lucas Hernández, que estaba con prisión domiciliaria en el momento de la agresión.

Según el asistente letrado Federico Cuneo, De la Vega intentó asesinar a Hernández el domingo 17 de agosto, lo hirió en la cara y la espalda y tuvo que ser trasladado al hospital por una insuficiencia respiratoria que lo tiene en terapia intensiva.

Se lo acusó de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego. El juez Ignacio Pombo dio por formulados esos cargos también, tras las pruebas recopiladas por la fiscalía. A De la Vega lo defiende el ministerio público, a cargo de Diego Simonelli.