Hombre herido por arma de fuego en Cutral Co permanece internado bajo custodia policial

La madrugada del domingo 17 de agosto, personal policial acudió a un domicilio de calle Río Limay al 2400, tras un llamado que alertaba sobre un hombre herido por arma de fuego. La víctima, quien cumplía prisión domiciliaria, presentaba lesiones en el rostro y la espalda, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital local.

Durante la intervención, la policía trabajó en conjunto con personal de Criminalística y la Brigada de Investigaciones, siguiendo las directrices de la fiscalía de turno.

Más tarde, familiares advirtieron que el herido tenía dificultades respiratorias. Ante la falta de ambulancia disponible, fue trasladado nuevamente al hospital por personal policial. En el lugar sufrió un paro cardiorrespiratorio, del que fue reanimado y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo custodia policial.

La Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Gabriela Macaya, continúa con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el hecho.