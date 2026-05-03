Victoria de Petrolero Argentino en la Liga Federal de Básquet

El matador logró su primera victoria en la competencia luego de 10 partidos. Como local, Petrolero superó a Regina en un gran partido donde dominó de principio a fin.
Luego de igualar el primer cuarto 18 a 18, Petrolero comenzó de a poco a tomar ventaja en el marcador para cerrar el primer tiempo a su favor ganando por 38 a 29.
El comienzo de la segunda mitad, se mantuvo en la misma linea de Petrolero mantuvo la distancia con su rival y cerró el el tercer cuarto por 56 a 49. Sobre el final hubo un intento de reacción de Regína pero Petrolero mantuvo la paciencia para cerrar el partido por 77 a 68.
El máximo anotador fue Nacho Claris para Regina con 22 puntos, en Petrolero, Pablo Pérez anotó 17 puntos mientras que Alexander Brite anotó 14 puntos.