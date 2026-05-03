Continúa la inscripción a la Feria Provincial de Ciencias en Neuquén

Desde la organización informaron que ya se inscribieron más de 50 proyectos

Hasta el 15 de mayo permanecerán abiertas las inscripciones para participar de la instancia provincial de la 48° Feria Provincial de Ciencias, que se realizará del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Neuquén.

La convocatoria está destinada a instituciones educativas públicas y privadas de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior de toda la provincia, con proyectos vinculados a Ciencias Naturales y Sociales, Tecnología, Arte y Matemática, además del eje transversal de Lengua y Prácticas del Lenguaje.

Desde la organización informaron que ya se inscribieron más de 50 proyectos y recordaron que cada establecimiento deberá desarrollar previamente su feria escolar antes de acceder a la instancia pre-provincial.

La inscripción se realiza de manera online hasta el 15 de mayo a través del formulario oficial.

Además, se encuentra en marcha la capacitación de evaluadores, de la que participan 90 docentes de distintos puntos de Neuquén, quienes integrarán la comisión evaluadora en la etapa pre-provincial prevista para junio.

Los proyectos seleccionados podrán avanzar a la instancia nacional, programada para octubre y noviembre en distintas provincias del país.

Para consultas, el equipo de Feria de Ciencias habilitó el correo feriadecienciasneuquen@gmail.com y el teléfono fijo 299-4404218.