Suspendieron un partido de 9° división entre Alianza y Petrolero por incidentes de padres

El árbitro debió activar en dos oportunidades el protocolo previsto ante situaciones de violencia verbal e insultos desde las tribunas.

Un partido correspondiente a la novena división entre Alianza y Petrolero Argentino fue suspendido este sábado en la cancha de Alianza luego de una serie de incidentes protagonizados por adultos presentes en el encuentro.

De acuerdo a lo informado, el árbitro debió activar en dos oportunidades el protocolo previsto ante situaciones de violencia verbal e insultos desde las tribunas.

La primera intervención ocurrió cuando se solicitó el retiro de una madre vinculada a Alianza, señalada por mantener una conducta inapropiada durante el desarrollo del partido. La mujer se retiró del estadio, aunque posteriormente habría regresado al predio tras permanecer unos minutos fuera del lugar.

Minutos más tarde, el árbitro volvió a detener el juego y solicitó el retiro de un padre identificado con Petrolero Argentino. Según trascendió, el hombre se negó a abandonar el estadio pese al pedido realizado.

Frente al incumplimiento y la reiteración de situaciones conflictivas, el juez del encuentro tomó la decisión de suspender el partido de manera definitiva.