Gianella Espedale da el salto al básquet universitario de EE.UU.

La basquetbolista nacida en Plaza Huincul fue fichada por Washington State University

Mientras en Argentina el deporte femenino todavía pelea por estructuras estables, financiamiento y proyección profesional real, la historia de Gianella Espedale vuelve a exponer una postal repetida: el talento local que debe hacer las valijas para encontrar oportunidades afuera.

La basquetbolista nacida en Plaza Huincul fue fichada por Washington State University, institución donde continuará su carrera deportiva en Estados Unidos, luego de una temporada consagratoria en Italia que terminó por posicionarla en el radar internacional.

No se trata de una llegada casual. Espedale viene de protagonizar una campaña que difícilmente pase inadvertida en el circuito europeo. Disputó la Serie A2 italiana, consiguió el ascenso a la Serie A1 y fue elegida como la MVP de la final, una distinción reservada para quienes no solo cumplen, sino que inclinan la balanza.

Lo que vino después superó incluso las previsiones del propio equipo. El objetivo original era modesto: sostener la categoría. Pero la temporada tomó otro rumbo. Contra los pronósticos iniciales, el plantel logró meterse entre los cuatro mejores equipos de Italia. En ese recorrido, Gianella volvió a aparecer entre las piezas determinantes.

Ese rendimiento activó el siguiente paso natural en el ecosistema del deporte globalizado: su agencia comenzó a mover fichas. Contactó universidades estadounidenses, ofreció su perfil deportivo y académico, y abrió negociaciones, como hacen cientos de representantes cada temporada buscando insertar talento internacional en el competitivo sistema universitario norteamericano.

El resultado fue concreto: Washington State University apostó por la jugadora neuquina.

La decisión también confirma una tendencia que atraviesa al deporte argentino, particularmente al femenino. Muchas atletas encuentran en Europa o Estados Unidos lo que el mercado doméstico todavía no garantiza: continuidad, profesionalización, infraestructura y proyección.

Espedale ya había escrito una página singular el año pasado. Se convirtió en la primera jugadora neuquina en conseguir dos ascensos consecutivos a la Serie A1 italiana con dos equipos distintos, una rareza estadística y deportiva que la ubicó en una categoría aparte dentro del básquet provincial.

Detrás del dato deportivo hay una escena más íntima y frecuente: una familia siguiendo partidos desde Plaza Huincul, acomodando horarios, venciendo diferencias horarias y acompañando a la distancia una carrera construida lejos de casa.

Su historia combina disciplina, rendimiento y una lectura pragmática del presente: para muchas deportistas argentinas, crecer implica migrar.

Ahora, tras consolidarse en Italia, el próximo destino será Estados Unidos. Otro idioma, otro sistema, otro desafío.