Cáritas impulsa un comedor comunitario en Cutral Co y Plaza Huincul

Solicitaron a la comunidad colaborar identificando familias que estén atravesando dificultades

El grupo Jóvenes en Cáritas lanzó una convocatoria solidaria en Cutral Co y Plaza Huincul con el objetivo de avanzar en la creación de un comedor comunitario denominado “Plato de Esperanza”, una iniciativa pensada para acompañar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

A través de una campaña difundida en redes sociales, desde la organización informaron que el proyecto busca brindar asistencia alimentaria a personas y familias que necesiten contención, aunque aclararon que actualmente se encuentran en etapa de organización y relevamiento.

En este marco, solicitaron a la comunidad colaborar identificando familias que estén atravesando dificultades, para poder acompañarlas una vez que el comedor pueda comenzar a funcionar.

Quienes conozcan familias que necesiten acompañamiento o deseen colaborar con el proyecto pueden comunicarse al 299 596 2055.