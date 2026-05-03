Barrio Pampa celebró el Día del Trabajador con un locro comunitario para vecinos de Cutral Co

Lograron entregar cerca de cien porciones a vecinos

En el marco del Día del Trabajador, la comisión del barrio Pampa de Cutral Co organizó una jornada solidaria y de encuentro comunitario con la preparación de un tradicional locro destinado a las familias del sector.

Desde la organización informaron que lograron entregar cerca de cien porciones a vecinos y vecinas del barrio, acompañadas con salsa casera y pan, para compartir y celebrar la fecha.

La actividad fue posible gracias al aporte de personas que colaboraron con donaciones, lo que permitió ampliar la cantidad elaborada en comparación con la edición del año pasado.