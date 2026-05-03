Plaza Huincul y Cutral Co tendrán un domingo cubierto y ventoso

Segun la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de mayo en Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada con cielo cubierto y condiciones ventosas durante gran parte del día.

De acuerdo al reporte oficial, la temperatura máxima alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 11°C en horas de la mañana, configurando una jornada templada pese a la presencia de nubosidad.

En cuanto al viento, durante el día se prevén velocidades de 44 kilómetros por hora, con ráfagas del mismo registro. Sin embargo, hacia la noche las condiciones se intensificarán, con vientos de hasta 71 kilómetros por hora y ráfagas que rondarán los 66 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, se recomienda a vecinos y automovilistas circular con precaución, especialmente durante la noche, cuando el incremento del viento podría generar complicaciones en rutas y calles expuestas.

Por otra parte, la Luna transitará la fase de Luna Llena, luego de alcanzar su plenitud el pasado 1 de mayo, mientras recorre el signo de Escorpio.