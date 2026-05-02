Continúan las condolencias por el fallecimiento del petrolero Abel Montero

Desde la escuela integral 1 y del gremio de Camioneros se hicieron llegar mensajes por el fallecimiento

Desde la comunidad educativa de la escuela integral 1 acompañaron al estudiante Abel Montero, ante la pérdida de su padre y a toda su familia. “Deseamos pronta resignación para ellos. Que brille para él, la luz que no tiene fin”, dijeron en un aviso por redes sociales.

Y desde el gremio de Camioneros, seccional Cutral Co, quisieron acompañar a la “familia petrolera en este difícil momento, abrazamos con respeto y solidaridad a la familia del compañero petrolero fallecido en el fatal accidente”.

Como se informara, Montero murió en un incidente vial ocurrido en la ruta provincial 17, cuando iba con otros compañeros de ENSI a la celebración por el Día del Trabajador.