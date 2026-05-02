Rincón de los Sauces: buscan a una joven y su hijo a pedido del padre del bebé

Una joven de 27 años y su bebé de cuatro meses se encuentran desaparecidos en Rincón de los Sauces, según denunció el padre del bebé.
La búsqueda de Camila Belén Montesino y el pequeño Carlos Amir Jeremy Araya se difundió por la Policía de la Provincia de Neuquén en redes sociales ante la falta de novedades sobre su paradero.
Allí se informó que Araya Carlos Martín radicó la denuncia. Camila fue vista por última vez el 1 de mayo, en calle Lago Nonthué entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces.
Se trata de una joven de tez blanca, cabello castaño claro y ojos oscuros, de contextura robusta y 1,60 metros de altura. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que llevaba.
Interviene el CENAF 5 de Rincón de los Sauces.