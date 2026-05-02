Saludan a Mimi por su jubilación

Nos enseñaste que se trabaja con honestidad, con puntualidad y sobre todo con humanidad.

Hoy se jubila la mujer que para la municipalidad de Cutral Có es “Mimi”, pero para nosotros es orgullo puro.

La que se quedaba fuera de hora, para que todos puedan contar con su dinero, porque vos sabías lo que esa plata significaba para su familia.

Siempre resolviste todo lo que estuvo a tu alcance. Tenés más amigos que Roberto Carlos porque tenés un corazón que no entra en la Muni.

Nos enseñaste que se trabaja con honestidad, con puntualidad y sobre todo con humanidad.

Gracias por tanto, ma. Te amamos. Feliz jubilación, te la merecés más que nadie ✨

Tu familia: Gala, Valen,luli, Barbi, Carolina.

Y el zoológico: Wally, Wilson, Batman y Oogway.