Se viene el clásico Alianza vs Petrolero con transmisión de 299 Deportes

Alianza llega puntero y Petrolero como único escolta, un condimiento más para este apasionante partido de fútbol

El clásico futbolístico de la comarca petrolera tendrá una nueva edición este domingo, a partir de las 16 h en el estadio Pedro Alvaro Ducás, del barrio Ruca Quimey.

La cancha de Alianza estará abierta para hinchas locales solamente. En principio hubo interés de los dos clubes de permitir hinchas visitantes pero Lifune y la policía provincial consideraron que era riesgoso para la seguridad del evento.

Alianza llega puntero y Petrolero Argentino como escolta. El equipo de Cutral Co arrancó muy mal el torneo, cambió técnico y desde la llegada de Lencina nuevamente encontró ritmo de juego. Con tres victorias seguidas, se metió en la punta, aunque el torneo recién está empezando.

Petrolero no estuvo bien el año pasado pero este Torneo Oficial de Lifune lo tiene también como candidato. Se hace fuerte en su cancha pero también de visitante, como lo demuestra la tabla.

Alianza de Cutral Co lidera la tabla de Primera A con 16 puntos, seguido de Petrolero con 14 puntos. La comparativa entre ambos es la siguiente, jugaron 7 partidos, Alianza ganó 5 partidos y Petrolero 4 partidos, Alianza empató 1 y Petrolero empató 2 y los dos perdieron un partido.

Alianza metió 17 goles y recibió 9, Petrolero metió 10 goles y tiene 5 goles en contra.

Detrás de los equipos de la comarca petrolera vienen Maronese y Río Grande con 13 puntos, luego Rincón y San Patricio con 11 puntos, Independiente y Centenario tiene 8, Vecinal 7, Don Bosco y Pacífico tienen 6 y cierra la tabla Patagonia con 3 puntos.

Deportivo Rincón es el puntero en la categoría Reserva A con 18 puntos. El último equipo en la tabla de Primera A (Patagonia) descendería directamente, mientras que el penúltimo (Pacífico) jugaría una promoción para mantener la categoría.

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