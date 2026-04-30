Grave accidente en la ruta 17 deja dos heridos graves

El impacto fue violento y quedaron dos personas heridas.

Una camioneta chocó con un Renault 51 a la altura del ingreso a Buena Esperanza. El impacto fue violento y quedaron dos personas heridas.

Por información de testigos, se supo que iban cuatro personas en la camioneta Toyota Hilux y dos personas en el vehículo Clío. En principio todos serían trabajadores petroleros.

De las seis personas involucradas, al menos dos tienen heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladados de urgencia hasta el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

La camioneta tiene signos de haber sufrido un vuelco, con importantísimos daños materiales. También hay rastros de que se activaron los airbags. En tanto el Clío tiene daños en principalmente en un lateral del conductor, aunque el choque también habría sido frontal.

En el lugar trabajó personal de la División Tránsito de la policía provincial, también bomberos voluntarios para tareas de rescate y el personal de salud.

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