Cutral Co recibirá una velada internacional de kickboxing el próximo 9 de mayo

En el gimnasio municipal Enrique Mosconi

El próximo 9 de mayo, la ciudad de Cutral Co será escenario de una jornada de deportes de contacto que se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal a partir de las 20:30.

El evento, anunciado por el Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, contará con una programación de 13 combates.

La competencia abarcará diversas disciplinas, incluyendo full contact, kickboxing, K1 y MMA, distribuidas en categorías amateur, semiprofesional y profesional.

Según detalló la organización, la actividad principal consistirá en un enfrentamiento entre un equipo argentino de siete integrantes y una delegación proveniente de Chile.

En cuanto a la representación local, participarán nueve competidores de Cutral Co. Entre los peleadores confirmados se encuentra Santiago Garrido, quien competirá en la modalidad de K1, disciplina que permite el uso de rodillas además de los golpes de puño y patadas.

Garrido, que cuenta con experiencia previa frente a rivales de Uruguay, se ha preparado para este encuentro junto a sus compañeros Bauti Navarrete y Barbie Garrido.

Esta velada marca la primera oportunidad en que la escuela local se enfrenta a una delegación chilena en este tipo de certámenes.