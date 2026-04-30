Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada estará algo templada.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 21° y la mínima a 10°. El cielo estará mayormente cubierto en el día y se cubrirá hacia la noche.
En cuanto al viento estará del oeste a 29 kilómetros en la hora con ráfagas de 43 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante con velocidad de 49 kilómetros y ráfagas de 70.
Para el viernes la máxima se estima en 14° Centígrados y la mínima de – 3°.