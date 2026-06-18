Figueroa entregó escrituras a familias de Cutral Co y Plaza Huincul

Lo hizo en un acto realizado en el Centro Cultural José Rioseco

En un acto realizado en el hall del Centro Cultural José Rioseco se entregaron escrituras de planes de viviendas realizados desde 1999 hasta el 2025.

Estuvo presente el gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza.

Rioseco mencionó que la escritura “permite a las familias tener más tranquilidad” y agregó que se trabaja con el gobierno provincial en la regularización de la tierra.

El jefe comunal de Huincul dijo que esta entrega de escrituras se puede realizar porque “el gobierno provincial se está ocupando de estos temas, al igual que los municipios”.

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, resaltó que la entrega de la escritura “es por la decisión de cada familia de honrar los compromisos”. Y pidió a todos los neuquinos “tener una actitud solidaria y pagar la cuota porque hay otros neuquinos y neuquinas esperando”.

Ana Servidio, de la Secretaría de Vivienda, dijo que están trabajando en un plan de 150 viviendas para Cutral Co y otro de 116 viviendas para Huincul. Y destacó el programa Neuquén Habita y el plan de regularización de deudas.