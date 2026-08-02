Neuquén será sede del selectivo del Campeonato Nacional de Zamba

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de agosto

La ciudad de Neuquén será escenario del selectivo provincial del Campeonato Nacional de Zamba 2026, que se desarrollará los días 21 y 22 de agosto con la participación de bailarines y referentes del folclore de distintas provincias.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, comenzará el viernes 21 con el Simposio Federal de Zamba, que se realizará desde las 19 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Bajo el lema “La zamba como expresión”, reconocidos especialistas de Salta, Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro compartirán ponencias abiertas al público, con entrada libre y gratuita.

El sábado 22, desde las 10, el Espacio Duam será sede del selectivo del Campeonato Nacional de Zamba, donde competirán bailarines de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Los ganadores obtendrán el pase a la final nacional, que se disputará en noviembre en la provincia de Salta.

Además de la competencia, el evento contará con patio de comidas, stands institucionales y emprendedores que ofrecerán productos textiles y artesanales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de agosto y podrán realizarse enviando un correo electrónico a campeonatodezambanqn@gmail.com.