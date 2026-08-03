Organizate desde ahora: estas son las actividades para el Día 1 en el Festival del Libro en Cutral Co

Además de comprar libros, podés participar de talleres, presentaciones de libros y una capacitación con Ivan Nicola

Este jueves 6 de agosto comienza la cuarta edición del Festival del Libro en el Centro Cultural José Rioseco, en el Parque de la Ciudad.

Hay muchas actividades previstas, por ejemplo talleres para niños dedicados al cuidado del ambiente y talleres de orientación vocacional y de vida universitaria. Se darán por la mañana y por la tarde.

Pero además se van a presentar libros muy interesantes como “Segunda Oportunidad. Mi nombre es Burlete” por Patricia Bobadilla y Narrativas urgentes. Cutral Co – Plaza Huincul. Una comunidad. por Marisa Reyes y Betty Moreno.

Y también se desarrollará la capacitación con inscripción previa “Mediando las lecturas en las escuelas”, a cargo de Iván Nicola, director del CeDIE (Centro de Documentación e Información Educativa “Alicia Pifarré” del Consejo Provincial de Educación).

✅ Otorga puntaje docente.

📧 Inscripciones: culturacco@gmail.com

Este es el cronograma con horarios

🕒Por la mañana

09:15 HS – Taller RAPSODAS: los guardianes del medio ambiente (Sandra Sepúlveda). Destinado a niños desde los 7 años.

– Taller RAPSODAS: los guardianes del medio ambiente (Sandra Sepúlveda). Destinado a niños desde los 7 años. 10:00 HS – Taller de orientación vocacional y ocupacional. Destinado al público adolescente.

– Taller de orientación vocacional y ocupacional. Destinado al público adolescente. 11:00 HS – Taller de vida universitaria y charlas de orientación vocacional.

🕒 Por la tarde

15:00 HS – Taller RAPSODAS: los guardianes del medio ambiente (Sandra Sepúlveda). Segunda sesión para niños desde los 7 años.

15:30 HS – Presentación del libro “Segunda Oportunidad. Mi nombre es Burlete” por Patricia Bobadilla. Destinado a público en general.

16:00 HS – Taller de orientación vocacional y ocupacional. Segunda sesión para adolescentes.

17:00 HS – Taller de vida universitaria y charlas de orientación vocacional. Segunda sesión.

18:00 HS – Narrativas urgentes. Cutral Co – Plaza Huincul. Una comunidad. por Marisa Reyes y Betty Moreno. Destinado a público en general.

Además el programa incluye las siguientes propuestas:

Show de Magia: Espectáculo en vivo a cargo del dúo Mauro y Ayelén.

Expoventa de Libros: Stands con la presencia de editoriales y librerías destacadas, entre ellas Visión Libros, Trilce Libros, Felix Libros, Neuquén Libros, Ediciones Apolo, Ediciones Pewen, Terra Libros, Iñaki Librería, Original Cómic, Laberinto, El Librero, Ediciones la Grieta, Ediciones del Monigote y Arte Raíz.

Mesa de Escritores: Espacio dedicado a la presentación y difusión de autores locales y regionales.

Exposición Vocacional: Muestra orientada a la difusión de carreras terciarias, universitarias y escuelas de oficio. [1]

Juegos Recreativos: Dinámicas lúdicas que incluyen el juego Preguntados y Trivias Express, juegos de interés general orientados a todo el público.

Espectáculos Infantiles: Presentación y stand de marionetas bajo el nombre “Los Títeres de María Angélica”.