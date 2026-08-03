Qué es el proyecto GNL punto por punto y una lectura del discurso de Figueroa en Cutral Co

Desde noviembre de 2025 hasta ahora en qué avanzó el proyecto GNL, acá te dejamos un resumen muy breve

El gobernador Rolando Figueroa estuvo en Cutral Co para inaugurar la ampliación del IFD 14 y aprovechó para “bajar línea” sobre otros temas que serán de estricta agenda pública en la comarca petrolera.

Sin mencionar específicamente el proyecto de GNL, salvo en forma tangencial, Figueroa dijo “los verdaderos adversarios y los enemigos son los problemas y no hay que generar problemas donde no lo hay”.

Se informó hace poco que se construirá una enorme planta separadora de gas en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. Y se llevará adelante el piloto de perforación, con 12 pozos. Para esa tarea se realizará una audiencia pública, que si bien no es vinculante, marcará el humor social respecto del proyecto.

Y habrá actores sociales en contra de este desarrollo, porque se han sostenido discursos de cuidado ambiental y también de entrega de los recursos naturales de la provincia por la baja en las regalías para el metano, gas que se utilizará para el GNL.

Para entender un poco mejor qué se discute, vale hacer un resumen breve de cómo se llega a esta situación. El gas natural licuado (GNL o LNG si se lo escribe en inglés) aparece como una opción exportadora para Argentina por el contexto global. YPF comienza negociaciones con Eni, empresa italiana y XRG de Emiratos Árabes para desarrollar un proyecto que extraiga gas de la formación Vaca Muerta y se exporte por el océano Atlántico. El proyecto contempla también la construcción de un gasoducto.

En el proceso, se determina que las tres áreas de donde se va a extraer el gas están a escasos 20 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul. Desde fines de 2025 hasta ahora, se avanzó lento pero constantemente en los pasos legales para que todo el proyecto sea una realidad. Todavía falta un paso muy relevante que es la estructura de financiación externa, un préstamo que tomará la empresa que se conformó con los tres socios, YPF, Eni y XRG pero en simultáneo se avanza en otros aspectos.

Entre esos pasos necesarios para la implementación se aprobó en la Legislatura de Neuquén una reducción del 12% al 7.5% de las regalías que va a pagar el gas metano que se extraiga en la comarca petrolera y luego, a través de un gasoducto, se lleve hasta Punta Colorada en Río Negro para que un barco lo licúe y lo exporte a otros países.

Hubo oposición a esta medida que tomó el gobierno provincial y que Figueroa defendió como una buena negociación. En las áreas de Cutral Co y Plaza Huincul no se extraerá solamente metano, también petróleo y otros gases que pagarán el 12% de regalías. Pero para separar el metano de los otros gases, se construirá una planta de gas enorme en esta zona. Y por eso se van a realizar las audiencias públicas.

¿Y qué dijo Figueroa?

En su discurso en suelo cutralquense, Figueroa dejó dos mensajes: es necesario dejar la nostalgia y mirar hacia adelante y también no buscar problemas donde no los hay.

Ante el auditorio completo del IFD 14, Figueroa dijo “nosotros nos tenemos que concentrar” y pidió no quedarse “atrapados en la nostalgia o en pedir cosas que quizás nos gusta cuando estamos mal”. Detalló que hay neuquinos “que miramos al futuro, como conduciendo un auto, mirando hacia adelante, mirando el pasado por el espejo retrovisor, tomando lo bueno y dejando lo malo, pero sí mirando hacia adelante”.

El gobernador recordó a las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul. “Fíjense qué paradójico, que 30 años después de la Pueblada, 30 años después de la privatización de YPF, trabajando con Ramón (Rioseco) trabajando con Claudio (Larraza), trabajando con los intendentes, con los concejales, nos estamos poniendo de cara al futuro. Cutral Co va a tener la posibilidad de tener esta planta tan anhelada para el tratamiento de gases y de productos que salen de nuestra tierra. La vamos a tener al fin”.

Y finalmente recordó “lo estamos logrando todos porque estamos trabajando juntos. Los verdaderos adversarios y los enemigos son los problemas y no hay que generar problemas donde no lo hay”.