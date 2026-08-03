Zapala: adolescente robó un celular y una camioneta y volcó antes de ser atrapado

Ocurrió el sábado por la mañana, el ladrón fue demorado y entregado a su madre

Un vecino de Zapala denunció en la policía que cerca de las 7 de la mañana del sábado le habían robado su camioneta Fiat. Y agregó también que el mismo ladrón le había robado el celular a una chica minutos antes.

Desde la comisaría 48 se montó un operativo de búsqueda, ayudado por el sistema de monitoreo de la camioneta y así la pudieron encontrar volcada en la ruta provincial 14, entre el paraje La Americana y Tres Piedras.

El chico de 17 años que la había robado estaba ahí, con lesiones por el accidente así que se lo trasladó al hospital de Mariano Moreno. Se hizo una requisa y encontraron el celular robado también.

Por disposición de la Fiscal Dra. Laura Pizzipaulo, el menor fue trasladado a la unidad policial, donde se le notificó el inicio de actuaciones judiciales por la presunta comisión de los delitos de Hurto y Daño, en presencia de su madre.

Asimismo, durante una requisa personal autorizada por la defensa, el personal policial secuestró el teléfono celular sustraído a la damnificada.

Finalizadas las diligencias judiciales, el adolescente fue entregado a su progenitora, mientras que posteriormente se formalizaron las denuncias por parte de los damnificados.