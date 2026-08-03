Plaza Huincul convoca a talleristas para presentar propuestas de capacitación

Los postulantes deberán encontrarse comprendidos dentro del decreto vigente

Plaza Huincul abrió una convocatoria destinada a personas interesadas en dictar talleres, invitando a presentar proyectos que puedan incorporarse a las actividades impulsadas por el municipio.

Como requisito excluyente, los postulantes deberán encontrarse comprendidos dentro del decreto vigente de la Municipalidad de Plaza Huincul.

La documentación requerida para participar incluye un Currículum Vitae y el proyecto del taller que se propone desarrollar.

Las presentaciones deberán realizarse en el CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en Avenida Schreiber 300, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:30.