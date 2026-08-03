Cómo atenderán Zoonosis y el quirófano móvil esta semana en Cutral Co

Desde la dirección de Zoonosis se informó que habilitará durante agosto nuevos turnos por la tarde, exclusivamente para la esterilización gratuita de felinos. Será en su edificio del barrio Parque Este.
Se recordó que Zoonosis funciona en Lago Auquinco N° 55. Se abrirán los turnos a partir de este lunes 3 de agosto y continuarán los días 4, 10, 11, 18, 19, 24, 25 y 31 de agosto.
Para solicitar un turno tanto para gatos machos y hembras see puede comunicarse por WhatsApp al 2996846219.
Mientras que el quirófano móvil estará en el barrio Nehuen Che. Las castraciones gratuitas tanto para perros como para gatos se harán a partir de este lunes.
El quirófano se instalará en la sede barrial de Ejército Argentino y Mosconi.
Desde hoy, lunes 3 de agosto se darán los turnos para la semana que se entregarán personalmente desde las 9 horas.