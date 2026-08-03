Rivadavia perdió con Añelo en un partido de muchos goles

El encuentro fue de ida y vuelta, se convirtieron 8 goles, terminó 5 a 3

Rivadavia no pudo sumar como local en su enfrentamiento ante Añelo, aunque el partido fue de ida y vuelta, muy intenso y con muchos goles.

El resultado final fue 5 a 3 a favor de Añelo, que con este resultado se queda en mitad de tabla, sin poder sostener los resultados del torneo pasado cuando quedó a un paso del ascenso.

Rivadavia sigue en la parte baja, con 12 puntos, dos más que Villa Iris, que perdió 4 a 1 frente a Unión de Zapala, que ya se consagró campeón de este torneo Lifune B.

Estas son las posiciones pasada la fecha 19