Harán una obra complementaria para mejorar el sistema cloacal entre Provincia y Plaza Huincul

Se adosará a la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en marcha.

Se rubricó un convenio entre el municipio de Plaza Huincul y el Gobierno neuquino para que ejecutar una obra complementaria a la ampliación que se realiza en la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

El financiamiento lo harán entre los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul y Provincia.

Tal como se anunció, se construirá de un pozo de bombeo y una planta de pretratamiento para camiones atmosféricos y váctor, infraestructura que permitirá optimizar el funcionamiento integral del sistema de saneamiento.

Esto garantizará una operación más eficiente de la nueva planta, una vez que esté finalizada su ampliación.

Se especificó que la firma del convenio responde a requerimientos técnicos surgidos durante el desarrollo de la obra principal, considerada una de las inversiones más importantes en materia de infraestructura sanitaria para Plaza Huincul y Cutral Co.

Actualmente, la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, se amplía para responder a una demanda de entre 110 y 120 mil habitantes durante los próximos 20 a 30 años.

Esta intervención permitirá mejorar el tratamiento de los efluentes cloacales, fortalecer la infraestructura existente y proyectar una prestación más eficiente del servicio para las próximas décadas.

En ese contexto, la obra complementaria acordada resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto del sistema.

El pozo de bombeo permitirá optimizar el traslado de los líquidos dentro de la red sanitaria, mientras que la planta de pretratamiento recibirá y acondicionará los efluentes transportados por camiones atmosféricos y váctor antes de su ingreso al sistema de tratamiento, mejorando los procesos operativos y ambientales.

“Más allá de la obra principal en la planta, estamos preparando la infraestructura de la ciudad para que todo funcione. Sumamos potencia a la planta de tratamiento que estamos haciendo en forma conjunta con la Provincia y el municipio vecino, pero también corregimos el trazado del Colector Norte, que estaba mal hecho y sin terminar, para que todo el sistema sea óptimo”, destacó el intendente Claudio Larraza.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, la obra será financiada en forma conjunta por la Provincia del Neuquén y los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, reafirmando el compromiso institucional de avanzar en soluciones regionales para el desarrollo de infraestructura esencial y la mejora de la calidad de vida de los vecinos