Añelo: incendiaron un camión atmosférico tras sabotear el sistema de seguridad

El camión destruido constituía la única herramienta de trabajo del hombre, quien había finalizado de pagarlo hacía apenas dos meses.

Un trabajador de 68 años de la localidad de Añelo sufrió un ataque intencional durante la madrugada del sábado, cuando personas desconocidas incendiaron el camión atmosférico con el que desarrollaba su actividad laboral. El hecho ocurrió en el patio de su vivienda y es investigado por la Policía del Neuquén.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, identificada como Miguel, los autores del ataque primero desactivaron el sistema de seguridad de la propiedad al cortar el suministro eléctrico desde la llave térmica exterior, lo que dejó sin funcionamiento los reflectores y las cámaras de vigilancia. Luego ingresaron al patio, abrieron la puerta del vehículo, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego.

El damnificado relató en una entrevista con Radio 7 que alrededor de las 2 de la madrugada se despertó al escuchar la explosión del parabrisas. Junto a su esposa intentó controlar las llamas utilizando baldes con agua para impedir que el fuego alcanzara la vivienda. Durante esa maniobra sufrió heridas y cortes en los pies antes de la llegada de los bomberos.

El camión destruido constituía la única herramienta de trabajo del hombre, quien había finalizado de pagarlo hacía apenas dos meses. Según indicó, el vehículo había demandado una inversión cercana a los 90 millones de pesos y era utilizado para prestar servicios de desagote a la Municipalidad de Añelo, al área de Bienestar Social y a vecinos de la localidad.

La pérdida resulta aún más importante debido a que la unidad contaba únicamente con un seguro de responsabilidad civil contra terceros, por lo que los daños ocasionados por el incendio no están cubiertos. Como consecuencia, el matrimonio quedó sin su principal fuente de ingresos.

Tras el hecho, efectivos de la Policía del Neuquén y peritos de Bomberos realizaron las pericias correspondientes sobre el vehículo siniestrado para incorporarlas a la investigación judicial.

Mientras la causa avanza para determinar la identidad de los responsables, Miguel aseguró que no mantiene conflictos personales ni deudas con terceros y solicitó asistencia de los organismos del Estado para poder recuperar su herramienta de trabajo y retomar su actividad laboral.