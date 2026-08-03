La dirección de Seguridad Interior de la Comarca celebró su 69° aniversario

Se realizó además la reinauguración del Taller Policial

La dirección de Seguridad Interior de la Comarca conmemoró este lunes su 69° aniversario con un acto protocolar que reunió a autoridades provinciales y municipales, personal policial en actividad y efectivos retirados, en una jornada de reconocimiento al trabajo y la trayectoria de la institución.

La ceremonia contó con la participación del Jefe de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Cutral Co, Walter Mardones, en representación del Ejecutivo Municipal. También estuvieron presentes el Superintendente de Seguridad de la Policía del Neuquén, Comisario General Néstor Castillo; la Superintendente de Apoyo y Servicios de la Policía del Neuquén, Comisario General Rosana Bello; el Director Provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli; y el Director de la Dirección de Seguridad Interior de la Comarca, Comisario Mayor Franco Corzo.

Asimismo, acompañaron el acto el presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín, junto a concejales de la ciudad.

En el marco de la celebración, se realizó además la reinauguración del Taller Policial, un espacio destinado al mantenimiento y reparación del parque automotor de la fuerza, con el objetivo de fortalecer la operatividad y mejorar las condiciones de trabajo del personal.