Invitan a taller literario en Cutral Co

En el barrio Centro Sur

El barrio Centro Sur puso en marcha un Taller Literario abierto a toda la comunidad. La propuesta es libre y gratuita y está destinada a personas a partir de los 15 años.

Los encuentros se desarrollan todos los martes, en el horario de 17:00 a 19:00, en la sede de Centro Sur, ubicada en Elordi 28.

El espacio está a cargo de la profesora de Lengua y Literatura Dora Azucena Sáez, quien guiará a los participantes en actividades de lectura, producción de textos e intercambio de experiencias, promoviendo el desarrollo de la creatividad y el gusto por la literatura.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2994233148.