Alianza se quedó con el clásico y está a un paso del bicampeonato

Ganando el proximo partido, Alianza sería nuevamente campeón

El equipo de Cutral Co se quedó con una nueva edición del clásico de la comarca como visitante y depende de sí mismo para lograr el bicampeonato del Torneo Oficial.

Alianza supo aguantar los primeros minutos de Petrolero y cerca del cierre de la primera mitad encontró el único gol del partido en la cabeza de Alan Riquelme luego de un córner de Joaquín Rikemberg.

El partido se mantuvo igualado durante todo el encuentro, Petrolero tuvo sus ocasiones para igualar el partido pero no las supo aprovechar. Alianza también generó algunas ocasiones pero se encontró con Jara en el arco para mantener a su equipo en partido.

Alianza depende de si mismo para lograr el campeonato en la próxima fecha frente a Patagonia como local. El líder es Alianza con 43 puntos, seguido por San Patricio con 35 y Petrolero se despide de la pelea y sigue tercero con 31 puntos.