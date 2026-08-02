Paro nacional docente y estatal afectará el las clases este lunes

La medida de fuerza tiene como principal reclamo la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente

Las clases se verán afectadas este lunes 3 de agosto debido a un paro nacional docente y estatal de 24 horas convocado por CTERA junto a gremios estatales en distintas provincias del país.

La medida de fuerza tiene como principal reclamo la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Además, los sindicatos exigen la restitución y el pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), así como el envío de fondos destinados a infraestructura escolar y comedores.

Entre los reclamos también figura el rechazo a las reformas jubilatorias y la defensa de los sistemas previsionales provinciales y nacionales.