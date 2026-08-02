Promueven créditos para jóvenes emprendedores de Plaza Huincul

Se brindó asesoramiento sobre capacitaciones y acompañamiento técnico para la presentación de proyectos a través del Consultorio de Financiamiento Joven.

Más de 30 jóvenes de Plaza Huincul participaron de una jornada informativa sobre las líneas de financiamiento que ofrece el Gobierno de Neuquén para iniciar o fortalecer emprendimientos.

El encuentro fue organizado por la subsecretaría de Juventud y estuvo encabezado por Katherina Allende, quien presentó las herramientas disponibles para personas de entre 18 y 35 años interesadas en desarrollar proyectos productivos.

Durante la actividad se difundieron las líneas “Inclusión Financiera para Juventudes”, con créditos de hasta 5 millones de pesos, y “Proyecta Futuro”, con montos de hasta 30 millones de pesos.

Además, se brindó asesoramiento sobre capacitaciones y acompañamiento técnico para la presentación de proyectos a través del Consultorio de Financiamiento Joven.

Desde el organismo provincial informaron que, desde marzo de 2025, se otorgaron 190 créditos a jóvenes emprendedores, con una inversión superior a los 900 millones de pesos.