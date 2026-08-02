Punto Mujeres brindará atención integral de salud en el hospital de Complejidad VI

La actividad está destinada a mujeres, varones trans y personas no binarias, sin límite de edad

El próximo sábado 8 de agosto, de 10 a 17 horas, se llevará adelante una nueva jornada de Punto Mujeres en el hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, ubicado sobre Avenida Schreiber s/n.

La propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso a controles preventivos y atención integral de la salud, ofreciendo diferentes prestaciones en un mismo espacio y de manera gratuita.

Durante la jornada se realizarán:

Atención médica integral.

Exámenes y controles ginecológicos.

Toma de Papanicolaou (PAP) y Test de Virus del Papiloma Humano (VPH) .

y . Diagnóstico mamario.

La actividad está destinada a mujeres, varones trans y personas no binarias, sin límite de edad, garantizando el acceso a todas las prestaciones disponibles.

Desde la organización destacaron la importancia de realizar controles periódicos para la detección temprana y la prevención de enfermedades, promoviendo el cuidado integral de la salud mediante una atención accesible para toda la comunidad.