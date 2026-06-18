Marín viaja a Europa para negociar con italianos y árabes el avance del Proyecto GNL

Marín dijo que irá personalmente para avanzar más rápido con los documentos de la financiación

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, estará en los próximos días en Europa, tras un paso por Estados Unidos.

YPF tiene dos socios estratégicos, con los que avanzó en dos acuerdos, para exportar gas natural licuado desde Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Una es la empresa ENI, petrolera italiana, y la otra es XRG, el brazo técnico de la petrolera árabe.

Tanto Italia como Arabia buscan solucionar la dependencia energética y avanzar en la producción, traslado y venta de GNL. Para ellos van a desarrollar tres áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul.

Pero el proceso de desarrollo es largo y complejo. Se avanzó mucho desde 2025 pero faltan varios pasos. En el viaje de Marín se buscará avanzar en múltiples aspectos financieros y operativos del denominado Argentina LNG o proyecto GNL.

El sitio especialidazo Shale24 informó que en el viaje de Marín, la escala central es Italia, donde se verá cara a cara con Claudio Descalzi, CEO de ENI, y con el director de operaciones de la compañía, Guido Brusco.

La agenda del recorrido incluye, además, una parada en Londres vinculada a XRG, el brazo de inversión de ADNOC, de los Emiratos Árabes Unidos, según se pudo saber a partir de una entrevista exclusiva emitida en el marco del Shale24-Santander Energy Summit que se realiza en Buenos Aires.

Marín lo resumió así: se trata de “hablar de los hitos que tenemos que pasar” y de las decisiones “para ir más rápido con los documentos”, incluidas las “estrategias de project finance”. Por el otro, abrir formalmente la conversación sobre la expansión, el tema que el ejecutivo reservó para tratar en persona.