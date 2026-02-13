YPF y la petrolera árabe firmaron acuerdo ¿qué significa para Cutral Co y Plaza Huincul?

Las empresas profundizaron su acuerdo y van a desarrollar las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas

Como se informó ayer, YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo clave para avanzar con el proyecto Argentina LNG. Pero ¿qué implica esa firma para que se pongan en producción áreas cercanas a la comarca petrolera?

Como ya explicó Cutral Co al Instante anteriormente el proyecto de Gas Natural Licuado que desarrolla YPF en conjunto con las empresas ENI (italiana) y XRG (árabe) va desde la explotación de tres áreas cercanas a Cutral Co hasta el puerto en Río Negro por donde se venderá el gas.

En noviembre YPF, Eni y XRG firmaron un convenio marco que es un contrato genérico a largo plazo que establece términos generales. Y esta semana firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) que es un marco contractual entre dos o más empresas que define responsabilidades, costos, riesgos y la titularidad de la propiedad intelectual compartida sin fusionar las entidades. Es decir, se profundizó el compromiso de desarrollo entre empresas, es un avance muy importante.

De lo que se sabe hasta ahora, este acuerdo de desarrollo implica exportar gas natural licuado y para ello van a explotar tres áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul, Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, con perforaciones no convencionales hacia la formación Vaca Muerta.

La puesta en producción y la exportación de gas estaría vigente en 2030 pero la magnitud del proyecto requerirá nuevas infraestructuras. “Tenemos que hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina, tenemos que hacer oleoducto, poliducto, plantas de separación de líquidos, hacer el puerto, va a haber muchísimo trabajo”, anticipó Horacio Marín en noviembre.

Para estos desafíos, se firmó este acuerdo con ENI y con XRG que es una compañía de inversión internacional enfocada en energía y productos químicos, lanzada a finales de 2024 por la petrolera estatal de Abu Dhabi, ADNOC (Abu Dhabi National Oil Co).

Más allá de la firma, también se avanzó en otros aspectos, YPF como representante de Argentina GNL firmó con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck un acuerdo que fija condiciones concretas sobre permisos, inversiones y aportes económicos, con prioridad para el empleo rionegrino y el desarrollo de proveedores locales. Es un paso, pero ahora se tiene que aprobar en la Legislatura de la provincia vecina.

Todavía está pendiente que las tres áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, obtengan el permiso para hacer perforaciones no convencionales, que debe otorgar la provincia de Neuquén. Hay arduas negociaciones en este sentido para llegar a un acuerdo.

También está pendiente de publicación en el boletín oficial que el RIGI también incluya proyectos de upstream (exploración y producción), lo que impactaría directamente en este desarrollo. Fue anunciado a fines de 2025, pero nunca publicado.

En definitiva, tres de los cuatro puntos necesarios para que se avance en la financiación del proyecto Argentina GNL están pendientes pero con negociaciones avanzadas. El que ya está acordado es la venta de la participación de las áreas por parte de Pluspetrol, que se concretó en enero 2026. Y la firma de este acuerdo de desarrollo es una señal de que el proceso marcha bien, aunque todavía falta bastante.