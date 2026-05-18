Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Copelco informó que este martes 19 de mayo se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en sectores de la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento y poda preventiva.
El corte se extenderá desde las 9:00 hasta las 12:00 horas y afectará a usuarios ubicados:
- Desde Santa Isabel hasta calle Rosembrock.
- Desde calle Mosconi hasta canal colector.
Además, entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción se encuentran:
- UAF Ratitos de Sol
- Destacamento Policial B° Nehuen Che
- Supermercado 2 de Julio
- Amplificadores Cablevisión