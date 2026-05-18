Habrá corte programado de energía en Cutral Co

El corte se extenderá desde las 9:00 hasta las 12:00 horas

Copelco informó que este martes 19 de mayo se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en sectores de la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento y poda preventiva.

El corte se extenderá desde las 9:00 hasta las 12:00 horas y afectará a usuarios ubicados:

Desde Santa Isabel hasta calle Rosembrock.

Desde calle Mosconi hasta canal colector.

Además, entre los usuarios singulares alcanzados por la interrupción se encuentran: