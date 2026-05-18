Finalizó la sexta fecha del torneo de Predecima en el Club Petrolero Argentino

Alianza sigue siendo lider con 8 puntos de ventaja sobre el segundo

Se completó una nueva jornada del certamen de Predecima en las instalaciones del Club Petrolero Argentino, donde se registraron tres victorias por la mínima diferencia.

En el primer encuentro, Rivadavia venció 1-0 a La Academia de Zapala con un gol anotado por Angel Valenzuela. Por su parte, el equipo local, Petrolero, derrotó 1-0 a Unión de Zapala mediante la conversión de Astor Dubois. En el cierre, Alianza se impuso 1-0 ante Argentinos Jrs con el tanto de Dylan Cheuquel.

Cumplida esta fecha, las posiciones se encuentran de la siguiente manera:

Alianza: 18 puntos (+11)

18 puntos (+11) Don Bosco: 10 puntos (+2)

10 puntos (+2) Argentinos Jrs: 9 puntos (+10)

9 puntos (+10) Rivadavia: 7 puntos (-4)

7 puntos (-4) Petrolero: 6 puntos (-2)

6 puntos (-2) La Academia: 3 puntos (-5)

3 puntos (-5) Unión de Zapala: 0 puntos (-12)

La séptima fecha tendrá los cruces entre La Academia vs. Unión de Zapala, Argentinos Jrs vs. Rivadavia y Petrolero vs. Don Bosco, mientras que el puntero Alianza tendrá jornada libre.