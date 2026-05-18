En el Día Internacional de los Museos, Cutral Co mantiene en suspenso el destino de su patrimonio histórico

Actualmente, no existe un espacio museístico estable que nuclee de manera permanente ese patrimonio en la ciudad.

En la ciudad de Cutral Co, la memoria institucional sobre su patrimonio histórico y cultural se encuentra atravesada por una pregunta persistente: ¿qué destino tuvieron los espacios y colecciones destinados a preservar la historia local?

La conmemoración del Día Internacional de los Museos vuelve a poner en primer plano una trama que se remonta a la década de 1980. En aquel período, y mediante la Ordenanza Municipal N° 0366/83, se creó el museo “Fermín Godoy Díaz”. El espacio funcionó en el edificio donde actualmente se encuentra la Caja Municipal y albergó una colección integrada por piezas arqueológicas —entre ellas flechas y utensilios de piedra— además de objetos personales de antiguos pobladores de la región.

Con el paso del tiempo, el museo dejó de funcionar en su sede original y su acervo fue desarticulado. Desde entonces, no existe un espacio museístico estable que nuclee de manera permanente ese patrimonio en la ciudad.

Más tarde, en 2003, se inauguró la Casa de la Historia “Víctor E. Zani”, en homenaje al fundador de Cutral Co. El espacio tuvo actividad durante un período acotado y luego fue destinado a otros usos administrativos, sin continuidad como ámbito de exhibición histórica.

En paralelo, y fuera del ámbito estrictamente municipal, en la escuela N° 143 “Víctor E. Zani” surgió una experiencia educativa que buscó suplir esa ausencia institucional. En 1988, un grupo de docentes y alumnos impulsó un proyecto que dio origen al Museo y Archivo Escolar, formalmente inaugurado el 22 de octubre de 1995. Durante años, funcionó como referencia para estudiantes de distintos niveles que necesitaban acceder a materiales de consulta sobre la historia local.

Sin embargo, el proyecto también enfrentó limitaciones estructurales. La falta de espacio físico y otras condiciones operativas derivaron en el cierre de sus puertas.

Hoy, la situación deja planteada una cuestión de fondo que excede lo simbólico: la dispersión, el destino y la accesibilidad de los testimonios materiales que dieron forma a la identidad histórica de Cutral Co. Una pregunta abierta que, a cuatro décadas de la creación del primer museo local, aún no encuentra respuesta institucional definitiva.