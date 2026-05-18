Cutral Co: realizarán jornada de vacunación en barrio Parque Este

Este martes 19 de mayo se llevará adelante una nueva campaña de vacunación en el centro comunitario de barrio Parque Este, ubicado en calle Lago Agrio 1400 de Cutral Co. La actividad se desarrollará en el horario de 11:00 a 13:00 horas y estará destinada a vecinos y vecinas que necesiten completar o reforzar su esquema de inmunización.
Durante la jornada se aplicarán dosis de vacuna antigripal, destinada a personas mayores de 65 años y menores con indicación médica y patologías de base. Además, estarán disponibles vacunas contra Neumococo, Doble Adulto y Hepatitis B.
Desde la organización recordaron a la comunidad la importancia de concurrir con el carnet de vacunación y el documento nacional de identidad, documentación necesaria para el registro y control de las dosis aplicadas.