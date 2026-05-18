Club Fortaleza Juniors inicia convocatoria de jugadores para sus categorías formativas

Buscan jugadores categorias 2012-13-13 y 15

El Club Fortaleza Juniors abrió el proceso de captación de futbolistas para integrar sus planteles de divisiones inferiores. La búsqueda está dirigida específicamente a niños pertenecientes a las categorías 2012/13 y 2014/15 que deseen incorporarse a la institución.

Desde el club informaron que el proyecto deportivo prioriza la formación de personas por sobre la competencia técnica. Entre los valores que rigen la convocatoria se encuentran el respeto hacia compañeros, rivales, entrenadores y familias, además del compañerismo para el crecimiento grupal.



Para obtener información sobre el ingreso a las categorías mencionadas, los interesados deben comunicarse al número de contacto 2995273637.