Cutral Co: un hombre perdió todo tras un incendio y solicitan ayuda para reconstruir su vivienda

En el barrio Pampa

Un incendio ocurrido este lunes al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle Río Neuquén 1020, entre Zapala y 13 de Diciembre, en barrio Pampa de Cutral Co, dejó importantes pérdidas materiales para Adrián Gramajo, conocido por los vecinos como “Toquincha”.

De acuerdo a lo informado por familiares, el fuego provocó daños totales en gran parte de la casa, afectando especialmente toda la instalación eléctrica, incluyendo el cablerío y otros elementos esenciales del hogar.

Tras lo sucedido, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir materiales y elementos que permitan comenzar con la reconstrucción de la vivienda. Actualmente solicitan colaboración con materiales para refacción, especialmente para revocar nuevamente la casa.

También reciben donaciones de puertas, ventanas, mesas, sillas y otros muebles o elementos de utilidad para el hogar.

Gramajo es una persona muy conocida en el barrio Pampa y trabajó durante muchos años en el corralón municipal, motivo por el cual vecinos y familiares apelan a la solidaridad de la comunidad para acompañarlo en este difícil momento.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al domicilio ubicado en calle Río Neuquén 1020, entre Zapala y 13 de Diciembre, o comunicarse al teléfono 2996-33-9750 para coordinar donaciones.