Plaza Huincul: realizarán jornada de oración y bendición en la capilla María Auxiliadora

La actividad comenzará a las 18 horas con el rezo del Santo Rosario

La comunidad de la capilla María Auxiliadora del barrio Central de Plaza Huincul llevará adelante una jornada religiosa y de encuentro comunitario el próximo martes 19 de mayo, bajo el lema “Con María, renovamos la esperanza y construimos la paz”.

La actividad comenzará a las 18 horas con el rezo del santo rosario y continuará a las 19 con la celebración de la santa misa, que incluirá una bendición especial para mujeres embarazadas.

Desde la organización invitaron a vecinos y familias a participar de esta propuesta espiritual que busca fortalecer la fe y acompañar a la comunidad en un clima de esperanza y solidaridad.