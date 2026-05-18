Hallaron el camión robado en Vaca Muerta en Roca

El camión que había sido sustraído durante la madrugada del domingo en el yacimiento de Vaca Muerta fue encontrado abandonado este lunes pasado el mediodía en las inmediaciones de la Ruta 6, cerca de la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro.

El vehículo había sido robado dentro del obrador de la empresa contratista Sitec, en el área Lindero Atravesado Occidental, donde tres delincuentes ingresaron alrededor de la 1:33 y se llevaron un camión cargado con cables.

El hecho fue advertido horas más tarde por trabajadores que regresaron al predio, constatando que el rodado ya no se encontraba en el lugar. Posteriormente, la empresa difundió imágenes de los sospechosos y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para obtener información sobre el paradero del vehículo o la identidad de los autores.

Uno de los elementos clave para la investigación fue que el camión contaba con cámaras internas activas, las cuales registraron toda la secuencia del robo. En las imágenes se observa a tres hombres dentro del vehículo, quienes al advertir que estaban siendo filmados intentan cubrir sus rostros.