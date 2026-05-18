Cinco barriadas se suman a la apoyatura escolar en Plaza Huincul

Están a cargo de Doris Vielma y son gratuitas.

Como parte del nuevo plan de apoyatura escolar en los barrios de Plaza Huincul se informó que son cinco las sedes donde se implementará el dictado de clases de apoyo.

En este caso está orientado a niñas, niños y jóvenes, que buscan fortalecer el aprendizaje y brindar las herramientas para el acompañamiento educativo.

Las clases estarán a cargo de la docente Doris Vielma y se llevarán a cabo en las sedes vecinales.

Los siguientes son las barriadas disponibles: AFR de la zona de chacras, Centenario, Mosconi, Norte y Otaño.