Brindarán asesoramiento para trámites de jubilaciones y AUH en Cutral Co y Huincul

Agendá el 20 de Mayo, por la mañana será en Cutral Co y por la noche en Plaza Huincul

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos se organizó una doble jornada de asistencia y asesoramiento para tramitar jubilaciones, pensiones, asignaciones, actualización de datos y acceso a beneficios y gestiones vinculadas a la seguridad social.

Será el próximo 20 de mayo tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul en diferentes horarios diferentes.

En Cutral Co será en el local del Centro de Suboficiales 1112, ubicado en Perito Moreno y Antártida Argentina, en el barrio Unión. Será de 10 a 13 h.

En Plaza Huincul será en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz” que está ubicada en Azucena Maizani y Pedro Rother en el barrio Central, en horario de 14 a 17 h.