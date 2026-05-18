¿Querés aprender sobre el uso de los símbolos patrios?: habrá taller en Cutral Co

El próximo 20 de junio es el día de la bandera. En Cutral Co se llevará adelante un taller teórico práctico destinado a la comunidad educativa de Cutral Co y Plaza Huincul, instituciones y público en general.
En la jornada prevista para el próximo 27 de mayo, de 9 a 11:30 las y los participantes podrán aprender herramientas y conocimientos sobre el uso y tratamiento de los símbolos patrios, las normas protocolares, la organización de actos y ceremonias, entre otros temas vinculados al ceremonial.
La capacitación estará a cargo del ceremonialista Miguel Ángel Cuello y contará con entrada libre y gratuita. La actividad se dictará en el anexo del gimnasio municipal Enrique Mosconi. Las inscripciones podrán hacerse efectivas a través del siguiente link :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiUrz8f7LtF6dvfrfS5uKfJi0mHGH7lOsajoZk-PMFTGJ0jQ/viewform
O escaneando el QR del flyer.