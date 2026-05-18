Plaza Huincul abre inscripciones para cursos de portugués destinados a todas las edades

Tendrán una duración de cinco meses

Plaza Huincul anunció la apertura de nuevos cursos de portugués destinados a diferentes grupos etarios, con el objetivo de promover el aprendizaje de idiomas de manera práctica y accesible para la comunidad.

Las capacitaciones estarán dirigidas a adultos mayores, niños de primer ciclo y niños de segundo ciclo, y tendrán una duración de cinco meses. Según se informó, las clases se desarrollarán en horario de 10 a 12 horas.

El cronograma previsto indica que el curso para adultos mayores comenzará el 18 de mayo y se dictará los días lunes. En tanto, las clases para niños de primer ciclo iniciarán el 19 de mayo, los martes, mientras que el grupo de segundo ciclo comenzará el 21 de mayo, los jueves.

Las personas interesadas en obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 299 5351518.