Alianza lidera el Oficial 2026 de LIFUNE A tras cumplirse la décima fecha

Con 5 puntos de diferencia con el escolta

Al finalizar la décima jornada del torneo, Alianza de Cutral Co se ubica en la primera posición de la tabla con 23 puntos. El equipo registra un balance de siete victorias, dos empates y una derrota, alcanzando un 76,67% de efectividad.

En el segundo lugar se encuentra Petrolero Argentino, que suma 18 unidades tras obtener cinco triunfos en lo que va del certamen. Detrás, con 17 puntos cada uno, se sitúan San Patricio, Río Grande y A.D. Centenario, quienes mantienen una disputa directa en la zona media-alta de la clasificación.

La tabla continúa con Deportivo Rincón en la sexta ubicación con 15 puntos, siendo el equipo con mayor cantidad de goles a favor del torneo (22 goles). Le siguen Independiente con 14 unidades, y un escalón más abajo Maronese y Unión Vecinal, ambos con 13 puntos.

En la parte inferior de la competencia, Patagonia y Don Bosco igualan con 7 unidades. El cierre de la tabla de posiciones le corresponde a Pacífico, que suma 6 puntos y presenta la mayor cantidad de goles recibidos en contra, con un total de 25 tantos en diez partidos.