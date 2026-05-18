Neuquén implementó una nueva plataforma para registros de violencia familiar y de género

El Gobierno de la Provincia de Neuquén puso en funcionamiento el Sistema de Registros Especiales de Neuquén (Sirneu), una nueva herramienta digital destinada a modernizar y unificar los procesos vinculados a los registros de violencia familiar y de género, en el marco de la Ley Provincial N°3233.
La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic), junto a las direcciones provinciales de Gobierno y Justicia y de Planeamiento e Informática. El objetivo es optimizar la registración, consulta y certificación de datos, mejorando la eficiencia administrativa y la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad.
El nuevo sistema incorpora a personas con sentencia firme en causas de violencia familiar o de género, a quienes incumplen medidas preventivas urgentes, cautelares o restrictivas, y a quienes desobedecen tratamientos terapéuticos ordenados por la Justicia. Las altas y bajas del registro son realizadas exclusivamente por el Poder Judicial, mientras que la autoridad de aplicación es la dirección provincial de Gobierno y Justicia.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la implementación de Sirneu permitirá agilizar la ejecución de resoluciones judiciales, fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar mayor seguridad en el resguardo de los derechos de las personas involucradas.
Asimismo, se informó que la consulta y certificación del registro constituye un requisito para distintos trámites administrativos ante organismos provinciales, municipales y nacionales. Los certificados pueden obtenerse de manera digital a través del sitio oficial https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/.
La plataforma también incorpora nuevos Web Services dentro del ecosistema provincial de integrabilidad, basado en la tecnología X-Road implementada por Optic. Este sistema permite la interoperabilidad entre organismos del Estado, facilitando el intercambio automático de información en tiempo real, sin necesidad de documentación en papel.