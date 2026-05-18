Neuquén implementó una nueva plataforma para registros de violencia familiar y de género

Las altas y bajas del registro son realizadas exclusivamente por el Poder Judicial

El Gobierno de la Provincia de Neuquén puso en funcionamiento el Sistema de Registros Especiales de Neuquén (Sirneu), una nueva herramienta digital destinada a modernizar y unificar los procesos vinculados a los registros de violencia familiar y de género, en el marco de la Ley Provincial N°3233.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta entre el ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic), junto a las direcciones provinciales de Gobierno y Justicia y de Planeamiento e Informática. El objetivo es optimizar la registración, consulta y certificación de datos, mejorando la eficiencia administrativa y la respuesta institucional ante situaciones de vulnerabilidad.

El nuevo sistema incorpora a personas con sentencia firme en causas de violencia familiar o de género, a quienes incumplen medidas preventivas urgentes, cautelares o restrictivas, y a quienes desobedecen tratamientos terapéuticos ordenados por la Justicia. Las altas y bajas del registro son realizadas exclusivamente por el Poder Judicial, mientras que la autoridad de aplicación es la dirección provincial de Gobierno y Justicia.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la implementación de Sirneu permitirá agilizar la ejecución de resoluciones judiciales, fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar mayor seguridad en el resguardo de los derechos de las personas involucradas.

Asimismo, se informó que la consulta y certificación del registro constituye un requisito para distintos trámites administrativos ante organismos provinciales, municipales y nacionales. Los certificados pueden obtenerse de manera digital a través del sitio oficial https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/.

La plataforma también incorpora nuevos Web Services dentro del ecosistema provincial de integrabilidad, basado en la tecnología X-Road implementada por Optic. Este sistema permite la interoperabilidad entre organismos del Estado, facilitando el intercambio automático de información en tiempo real, sin necesidad de documentación en papel.