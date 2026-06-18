Amplían la oferta de talleres y actividades deportivas en el barrio Parque Este de Cutral Co

Te comentamos las actividades y novedades en el barrio

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co, Luciana Sauco, informó sobre el funcionamiento actual de la sede y la incorporación de nuevas propuestas para los vecinos.

El espacio permanece abierto para actividades de 9:00 a 21:00 horas, mientras que la atención administrativa se realiza de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 21:00 horas.

La sede cuenta con diversas capacitaciones y espacios de recreación. A través del área de la Mujer, se dictan talleres de peluquería y arte. Por su parte, el área de Cultura coordina las clases de canto, mientras que de forma independiente se ofrecen cursos de tejido (en turnos mañana y tarde) y cerámica para niños y adultos.

En el ámbito deportivo, se destaca la reciente puesta en marcha de la escuelita de fútbol Parque Este y las clases de educación física infantil (Efi) a cargo del profesor Martín. Sauco señaló que el uso de la cancha permite sumar estas prácticas que anteriormente no estaban disponibles para los jóvenes del sector.

Además de la agenda de talleres, la comisión vecinal actúa como intermediaria ante el municipio para el mantenimiento urbano. Actualmente, los trabajos se centran en la reparación de veredas, bacheo y el sistema de iluminación, donde se realiza el recambio de luminarias antiguas. Respecto a la pavimentación, el barrio cuenta con el 100% de asfalto, con excepción de un sector puntual debido a la reciente entrega de terrenos.

Para consultas sobre inscripciones y horarios, los vecinos pueden utilizar la red social Facebook bajo el nombre “Grupo de trabajo vecinal Parque Este”.